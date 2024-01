Libano: coordinatore umanitario Onu, oltre 86 mila sfollati da inizio conflitto a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre, il partito sciita Hezbollah ha aperto “il fronte settentrionale” attaccando le Idf, che a loro volta hanno risposto colpendo postazioni nel sud del Libano. Lo scorso dicembre, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva dichiarato che Israele avrebbe "trasformato Beirut e il Libano meridionale in Gaza e Khan Younis" se Hezbollah avesse lanciato una guerra totale contro lo Stato ebraico. Il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che "gli attacchi del partito contro Israele sono un tentativo di distrarre il nemico sionista da Gaza", aggiungendo che "gli scontri al confine non si fermeranno finché non finirà la guerra" nella Striscia. Da parte sua, il primo ministro libanese, Najib Miqati, ha dichiarato che non ci sarà "nessuna tregua in Libano senza che ci sia anche a Gaza". Più di 200 persone sono state uccise in Libano, in maggioranza miliziani, ma il bilancio comprende anche 25 civili. Dall’altro lato del confine, sono stati uccisi 15 israeliani, nove militari e sei civili, secondo quanto riferito dall'esercito israeliano. (Lib)