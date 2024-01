© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 per cento dei cittadini britannici voterebbe per il Partito Reform Uk se le elezioni si tenessero ora. È quanto emerge da un sondaggio YouGov, che mostra come il partito di Richard Tice e Nigel Farage abbia raggiunto il picco di popolarità nella sua storia, e stia raccogliendo ulteriori consensi dopo settimane di lotte interne tra i conservatori. (Rel)