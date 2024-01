Ucraina: leader partito Servitore del Popolo, persi meno di centomila militari nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del conflitto con la Russia l'Ucraina ha perso meno di centomila militari. E' quanto ha affermato il leader del partito ucraino Servitore del Popolo, Davyd Arakhamia, citato dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". Il deputato ha detto di aver suggerito al presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, di declassificare i dati sulle perdite dell'Ucraina in guerra. Secondo Arakhamia, il capo dello Stato "non ha ancora preso una decisione" in merito. (Kiu)