Ucraina: ambasciatore francese a Bucarest, Romania esemplare su corridoi di solidarietà

- La Romania è stata esemplare per quanto riguarda i corridoi di solidarietà lungo i quali transitano i cereali ucraini. Lo ha detto l'ambasciatore francese a Bucarest, Nicolas Warnery, in un'intervista concessa all’agenzia di stampa "Agerpres". Bucarest "non ha rinunciato ai suoi obblighi europei", ha detto. “Siamo con la Romania su questo dossier ed è molto importante che questi corridoi continuino a esistere, per esportare dall'Ucraina tutti i cereali e lottare contro la fame nel mondo", ha aggiunto Warnery. A proposito dell’adesione della Romania all’area Schengen, l’ambasciatore ha dichiarato che “la stragrande maggioranza dei Paesi dell'Unione europea sostiene la piena adesione”. (Rob)