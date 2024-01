Veneto: Pozza, necessario lavorare su consapevolezza lavoro femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario lavorare sulla consapevolezza del lavoro femminile e creare una nuova cultura. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Treviso-Belluno-Dolomiti, Mario Pozza, intervenuto con un video messaggio in mattinata alla presentazione della ricerca "Donne e imprenditorialità: valorizzare la leadership femminile del futuro", dell'Osservatorio economico e sociale e dal Competency centre dell'Università Ca' Foscari di Venezia. "La Camera di commercio di Treviso-Belluno - ha aggiunto Pozza - non è solo l'Ente finanziatore di questa ricerca sugli stili manageriali di imprese a guida femminile realizzata dal Ca' Foscari Competency centre dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ma crede che in un momento così difficile per il nostro territorio sotto shock per gli atti di violenza commessi contro le donne, sia necessario lavorare sulla consapevolezza del valore femminile e creare una nuova cultura. Questa ricerca ci permette di avere una visione su come la donna imprenditrice e manager si adopera nel mondo produttivo. Ben sappiamo quale apporto positivo porta la donna all'interno dell'impresa. Certo è indispensabile fare dei passi avanti e direi che oggi un passo avanti lo si fa con questa ricerca". "In un Paese come l'Italia - ha sottolineato Nadia Zampol, vicepresidente della Camera di commercio di Treviso-Belluno-Dolomiti - in cui il divario di genere è ancora significativo, purtroppo, su tanti aspetti che incidono nella vita economica, professionale e sociale delle donne, siamo stati orgogliosi di appoggiare in pieno la necessità emersa all'interno del Comitato per l'imprenditoria femminile. La ricerca, peraltro, parla a tutti coloro che fanno, o aspirano a fare impresa: perché a partire da storie di imprenditrici che si sono conquistate sul campo, a denti stretti, una reputazione, parte un messaggio che ci dice quanto sia importante, in tempi di incertezza e complessità come quelli che stiamo vivendo, adottare uno stile di leadership ricco, in grado di fare leva su più competenze". (segue) (Rev)