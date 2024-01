Veneto: Pozza, necessario lavorare su consapevolezza lavoro femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia molto importante - ha spiegato Ivo Nardi, presidente dell'Osservatorio economico -, anche a livello sociale e non solo economico, evidenziare il contributo delle donne nella nostra comunità, a tutti i livelli. C'è ancora un residuato pericoloso di cultura maschilista, propria di uomini deboli, che tuttavia discrimina, o peggio, arriva ancora ad uccidere, come purtroppo abbiamo troppe volte visto nel corso del 2023. L'esito principale della ricerca è che alla fine, queste donne, pur in mezzo a tante difficoltà, hanno dimostrato un ampio ventaglio di stili di leadership, molto più adatti agli attuali scenari, ci dicono gli esperti di Ca' Foscari, rispetto ad approcci prevalentemente basati sul comando e l'autorità. Ma c'è un'ulteriore dimensione che vorrei richiamare e che emerge da questa ricerca: la tanta tenacia cui queste donne imprenditrici hanno dovuto ricorrere per superare le diffidenze interne, per far valere una decisione solo perché presa da una 'donna', per smarcarsi da comportamenti che poteva essere comodo emulare - ha concluso Nardi -, ma che avrebbero snaturato la loro personale visione d'impresa". (Rev)