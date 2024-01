Germania: ministero Difesa respinge critiche al nuovo fucile d'assalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Berlino ha respinto le critiche secondo cui il nuovo fucile d'assalto delle Forze armate, il G95A1 prodotto dall'azienda per gli armamenti Heckler & Koch (HK), sarebbe impreciso. In particolare, il dicastero ha comunicato che il G95A1 “non ha mancato i requisiti di precisione” e i relativi parametri per HK “non sono stati abbassati”. L'arma soddisfa tutti gli standard “nella migliore maniera possibile” e viene attualmente testata dalle truppe”. Nel 2022, il ministero della Difesa tedesco ha ordinato ad HK 120 mila fucili d'assalto HK416 che, ridenominati G95A1, dovranno sostituire il G36, in dotazione alla Bundeswehr dal 1997. Il valore della commessa è di 209 milioni di euro, con il contratto definitivo che verrà concluso a febbraio prossimo. Prodotto da HK, che rifornisce la Bundeswehr dalla sua costituzione nel 1955, il G36 è noto per mancare di precisione in condizioni di surriscaldamento. In precedenza, il settimanale “Der Spiegel” e il quotidiano “Bild” avevano pubblicato una comunicazione confidenziale inviata dalla Corte dei conti federale (Brh) al Bundestag, in cui viene denunciata la mancanza di accuratezza nel tiro del G95A1. La magistratura contabile accusa l'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell’informazione e il sostegno operativo della Bundeswehr (Baainbw) di aver abbassato i requisiti per HK “a scapito dei militari”. Secondo il Brh, “la Bundeswehr ha bisogno di un fucile d'assalto che possa colpire con sufficiente precisione in condizioni reali con munizioni da combattimento”. Il Baainbw “non può garantire” il raggiungimento di tale obiettivo con il G95A1 “a causa di un accordo di modifica” con HK. Inoltre, i test “con munizioni civili di precisione” non forniscono “una prova realistica” dell'efficacia dell'arma nel colpire il bersaglio. (Geb)