Usa: "Wsj", Salesforce licenzierà 700 dipendenti

- La società statunitense di cloud computing Salesforce licenzierà 700 dei propri dipendenti, circa l'un per cento del personale, dopo aver già tagliato circa 8 mila posti di lavoro un anno fa. Lo rivela il "Wall Street Journal" citando una fonte a conoscenza dei piani della società, che sarebbe stata spinta all'operazione da investitori che premono per una riduzione dei costi. Salesforce è così l'ultima compagnia tecnologica Usa a lasciare a casa una parte dei propri dipendenti nelle ultime settimane. Google ha già annunciato a inizio anno il licenziamento di centinaia di lavoratori, seguita dal colosso dell'e-commerce Amazon e dalla piattaforma di streaming Twitch. Gli esuberi, fa sapere la fonte, dovrebbero rientrare nel quadro di una più ampia operazione di dirottamento della forza lavoro verso attività in grado di rilanciare la crescita dell'azienda. (Was)