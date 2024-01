Serbia: venduti titoli di Stato per un valore di quasi 100 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha venduto titoli di Stato per un importo di 99,8 milioni di euro. Le obbligazioni hanno una scadenza triennale, secondo quanto ha annunciato l'Amministrazione del debito pubblico. Il volume totale dell'asta è stato di 250 milioni di euro. I titoli di Stato sono stati venduti con un rendimento annuo del 4 per cento e scadono il 29 gennaio 2027. La precedente emissione di obbligazioni è stata effettuata il 19 gennaio, quando lo Stato ha raccolto 538 milioni di euro per la mostra internazionale "Expo 2027". (Seb)