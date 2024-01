Forza Italia: Capone (Ugl), auguri per questi 30 anni, avanti a testa alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

Auguri a Forza Italia che oggi compie 30 anni. Un partito determinante nella coalizione di centrodestra che in questi anni si è impegnata a lavorare per offrire ai cittadini risposte sulle pensioni, sulle tasse, sull'occupazione e sulla giustizia". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in occasione dei 30 anni di Forza Italia. "Il suo fondatore, Berlusconi, è stato una figura importante, ora è fondamentale proseguire con serietà questa eredità politica come stanno già facendo il segretario nazionale, Antonio Tajani, e il Responsabile nazionale dell'organizzazione, Francesco Battistoni, a cui auguro un buon lavoro. Per un futuro di grandi progetti, sempre a testa alta", ha concluso Capone.