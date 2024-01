Moldova: ministra Esteri romena, da Chisinau scelte coraggiose e Russia ha deciso di destabilizzarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha fatto scelte coraggiose e per questo la Russia ha deciso di destabilizzarla. Lo ha affermato la ministra degli Esteri romena, Luminita Odobescu, in un'intervista all'emittente televisiva "Digi24". "La Russia parla molto di sfere di influenza e non si riferisce solo all'Ucraina, ma anche all'Europa orientale. Noi, Stati del fianco orientale, abbiamo sempre detto ai nostri partner di stare attenti. E purtroppo avevamo ragione. Purtroppo ci sono ancora partner vulnerabili, come la Moldova”, ha detto. “Abbiamo tutti assistito ad azioni destabilizzanti perché la Moldova, coraggiosamente, ha scelto una strada diversa. Con lo stesso coraggio, la Moldova ha adottato misure per ridurre la dipendenza dalla Russia, e intendo qui il settore energetico", ha dichiarato Odobescu. Gli effetti degli attacchi ibridi russi contro la Moldova e l'Ucraina si fanno sentire anche in Romania, ha concluso Odobescu. (Rob)