Speciale difesa: Gentiloni, ingrandendosi l'Unione non deve perdere se stessa, servono riforme

- Se ingrandendosi l’Unione europea perde se stessa, l’allargamento non sarà una grande operazione. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, all’inaugurazione dell’anno accademico 2023-24 dell’Università degli studi di Brescia. “Ci sono tante altre persone che vogliono diventare cittadini dell’Ue. Ci sono otto-nove Paesi che vogliono aggiungersi. Noi ci troveremo tra una decina d’anni con un’Ue con più di trenta Paesi”, ha avvertito il commissario Ue. “Se vuole svolgere un ruolo di pace, come fa l’Ue a lasciare fuori l’Ucraina o i Balcani? O chi manifesta contro gli idranti a Tbilisi?”, ha aggiunto. “Non si può immaginare di avere un club di oltre trenta Paesi che non riesce a prendere decisioni. L’allargamento deve passare attraverso la riforma dei meccanismi decisionali, un bilancio più dignitoso, la fermezza sulla difesa dei principi”, ha aggiunto Gentiloni. (Res)