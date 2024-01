Speciale difesa: intelligence ucraina, non escludiamo che l'aereo russo Il-76 trasportasse anche missili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligence ucraina non esclude che l'aereo russo Il-76 abbattuto vicino Belgorod trasportasse non solo persona ma anche missili. Lo ha detto il portavoce della Direzione centrale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Andriy Yusov, all'emittente "Radio Svoboda". Yusov ha ribadito che la Russia non ha avvisato Kiev del fatto che l’aereo potesse trasportare prigionieri di guerra ucraini. Nell'ultimo scambio di prigionieri, la Russia ha utilizzato un velivolo e ha chiesto un cessate il fuoco temporaneo nella zona in cui si sarebbe dovuto svolgere. "A bordo ci potrebbero essere stati missili per il sistema S-300, oppure sia missili che persone. Si tratta di un grande aereo militare. È stato caricato solo per un terzo in base alle loro parole. Aveva senso usare esattamente questo velivolo?", ha detto Yusov. "Possiamo presumere qualsiasi scenario, inclusa una provocazione consapevole, anche con l'uso di prigionieri di guerra ucraini come scudo umano per il trasporto di armi per sistemi missilistici che distruggono le città ucraine", ha sottolineato il portavoce. Inoltre, Yusov ha aggiunto che, secondo i dati ottenuti dall'intelligence ucraina, l'aereo avrebbe dovuto trasportare anche alti esponenti del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), ma "all'ultimo momento l'Fsb ha effettivamente ordinato loro di non salire a bordo e di utilizzare altri mezzi di trasporto". Secondo Kiev, è anche possibile che la difesa aerea russa abbia sbagliato e, prendendo di mira un drone da ricognizione ucraino, abbia abbattuto l'Il-76 per sbaglio. (Rum)