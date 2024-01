Speciale difesa: Taiwan, ministero Difesa Cina, esercitazioni militari nello Stretto continueranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Cina continueranno ad aumentare la loro prontezza al combattimento e a organizzare esercitazioni militari nei pressi dello Stretto di Taiwan "a cadenza regolare". Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Pechino. Wu si è così espresso in relazione alle attività militari degli Stati Uniti, che hanno inviato nello Stretto il cacciatorpediniere John Finn. Nonostante la Settima flotta Usa abbia precisato che il transito della nave da guerra sia avvenuto "oltre le acque territoriali di qualsiasi Stato rivierasco", la Cina ha paventato rischi per la sua sovranità e integrità territoriale, accusando Washington di avere "causato problemi" ed essersi cimentata in "provocazioni" alle porte del Paese asiatico. (Cip)