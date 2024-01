Speciale difesa: Ucraina-Polonia, comandante Zaluzhnyj invita capo Stato maggiore polacco a visitare Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Valerij Zaluzhnyj, ha tenuto un colloquio telefonico con il capo dello Stato maggiore polacco, Wieslaw Kukula, invitandolo a visitare l'Ucraina. A renderlo noto su Facebook è stato lo stesso Zaluzhnyj. "Ho parlato della situazione operativa al fronte. Le forze ucraine continuano a mantenere le aree di difesa e distruggere la forze e le attrezzature degli occupanti", si legge nel messaggio del comandante ucraino. Zaluzhnyj e Kukula hanno anche discusso i rischi per la sicurezza e la cooperazione ucraino-polacca, incluse le questioni dell'addestramento del personale militare ucraino in Polonia, nonché lo scambio di esperienze di combattimento. Zaluzhnyj ha anche informato come l'Ucraina respinge gli attacchi missilistici della Russia. "In questo contesto, il rafforzamento delle capacità del sistema di difesa aerea ucraino è molto importante", ha concluso il comandante. (Kiu)