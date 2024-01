Speciale difesa: ad Arge contratto del ministero tedesco per sistema antiaereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio per l'industria militare Arge ha ottenuto dal ministero della Difesa tedesco un contratto per lo sviluppo del Sistema antiaereo a gittata corta e cortissima (Lvs Nnbs). È quanto comunica il conglomerato Rheinmetall, parte di Arge con le aziende Hensoldt e Diehl. Tutte le imprese sono tedesche. Il contratto per l'Lvs Nnbs ha un valore di 1,2 miliardi di euro. La quota di Rheinmentall è di 607 milioni, quella di Diehl di 339 e quella di Hensoldt di 284. Come evidenzia Rheinmetall, l'introduzione del sistema per la difesa aerea segna “un passo decisivo”, perché “colma una delle significative lacune nelle capacità delle Forze armate tedesche” (Bundeswehr). L'obiettivo è far sì che la Germania sia “all'altezza del ruolo di nazione guida della Nato nella difesa aerea terrestre e nell'Iniziativa per lo scudo aereo europeo” (Essi). In questa prospettiva, il progetto per l'Lvs Nnbs mira a “ottimizzare la difesa aerea a media gittata e a sviluppare capacità di difesa aerea a elevata mobilità per proteggere le manovre delle truppe dalle minacce dal cielo, anche mentre sono in movimento”. Ulteriori obiettivi sono “raggiungere la necessaria connessione tra componenti individuali, l'integrazione dei missili guidati a media gittata Iris-T, assicurare l'interoperabilità e ampliare la zona di intercettazione per includervi le minacce a corta gittata”. La connessione consentirà il collegamento alle unità di lancio degli Iris-T e al ssitema mobile per la difesa aerea Skyranger 30, che verrà prodotto da Rheinmetall. (Geb)