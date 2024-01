Speciale difesa: Iraq, Pentagono, nei prossimi giorni colloqui bilaterali sul futuro della coalizione anti-Isis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Iraq avvieranno nei prossimi giorni le discussioni sul futuro della coalizione anti-Isis nel Paese, nel quadro del gruppo di lavoro congiunto istituito dai due Paesi. Lo ha annunciato in una nota il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, dopo la pubblicazione di alcune indiscrezioni di stampa in merito all’imminente fine della presenza militare statunitense in Iraq. “Il lavoro della commissione consentirà di avviare una transizione verde una partnership strategica bilaterale tra Stati Uniti e Iraq, dopo il successo della campagna contro lo Stato islamico”, si legge, aggiungendo che le discussioni saranno incentrate sul “futuro” della missione della coalizione internazionale per la lotta allo Stato islamico. (Was)