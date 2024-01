Speciale difesa: Rauti alla cerimonia di consegna delle bandiere di guerra a tre reggimenti dell’esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Anzio, presso la Brigata informazioni tattiche, il sottosegretario di Stato alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti, su delega del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato alla cerimonia di consegna delle bandiere di guerra a tre reparti dell'esercito: i due neocostituiti terzo reggimento supporto targeting "Bondone" - specializzato nell'impiego dei droni per l'acquisizione di obiettivi -, il nono reggimento Sicurezza cibernetica "Rombo" - che opera in ambito Cyber - e il settimo reggimento Cimic, che si occupa di cooperazione civile-militare a supporto dei contingenti Nato. Rauti, rivolgendosi ai reparti schierati ha sottolineato che "le bandiere sono un simbolo che vi unisce, non solo come membri di un reparto militare, ma come cittadini e custodi di ideali. Valori da tramandare, da trasmettere, da difendere senza mai darli per scontati". Il sottosegretario ha sottolineato che "i tre reparti a cui sono state consegnate le bandiere hanno, in comune, una forte connotazione di modernità nei rispettivi campi d'azione", che sono la capacità cyber, l'impiego dei droni e la cooperazione civile-militare. “Si celebra anche la capacità dell’esercito di intraprendere un processo di sviluppo e di introdurre un cambio di passo per la difesa e per le forze armate, rispondendo con nuove soluzioni alle moderne sfide nei contesti sempre più complessi e multidominio". (Rin)