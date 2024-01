Giornata memoria: Meloni su manifestazione pro Palestina, diritto manifestare ma preoccupa momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sta lavorando il ministro Piantedosi, vediamo cosa emerge. Chiaramente è una questione che ci preoccupa abbastanza in questo momento al di là del merito della manifestazione, perché in Italia come sapete rispettiamo il diritto di manifestare”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che lasciando il Quirinale ha risposto ad una domanda sulla manifestazione pro Palestina in programma domani. (Rin)