Poste italiane: Giorgetti, non scenderemo sotto il 35 per cento

- "Abbiamo detto che dobbiamo mantenere il controllo quindi non scenderemo sotto il 35 per cento”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione a Palazzo Mezzanotte del Piano di mandato per il prossimo triennio della Fondazione Bruno Kessler in merito alla volontà del governo di vendere delle quote azionarie di Poste Italiane, di cui Cassa Depositi e Prestiti detiene il 35 per cento e il Ministero delle Finanze il 29,26 per cento. (Rem)