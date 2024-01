Napoli: procuratore Corte Appello, reati minori in aumento, evitare conseguenze per gente perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reati commessi dai minorenni a Napoli e provincia sono in aumento. È quanto emerge dai dati relativi al periodo primo luglio 2022 al 30 giugno 2023 ed elaborati dalla Corte d'Appello di Napoli in occasione dell'anno giudiziario. "Il fenomeno purtroppo va accentuandosi - ha lamentato Eugenio Forgillo, presidente facente funzioni della Corte d'Appello di Napoli - È un fenomeno che a livello locale deve impensierire non poco chi di dovere, chiamato ad adottare misure adeguate per evitare che persone perbene escano di casa la sera e incappino in episodi dalle conseguenze drammatiche”. (segue) (Ren)