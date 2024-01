Napoli: procuratore Corte Appello, reati minori in aumento, evitare conseguenze per gente perbene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati forniti, emerge un aumento del 17 per cento dei reati commessi dai minorenni nella giurisdizione della Corte d’Appello di Napoli che include anche le province di Caserta, Avellino e Benevento. Scorribande ed episodi definiti di “gangsterismo urbano” anno raggiunti “anche i salotti buoni della città”. In costante aumento “fenomeni di violenza e di bullismo”. Sulla stessa scia Antonio Gialanella, procuratore generale facente funzioni: "Sulla devianza minorile il dato è evidente e fatti eclatanti come Caivano, o l’omicidio di Giogiò Cutolo sono spie della criticità di questa situazione”. (Ren)