Speciale difesa: Yemen, da Usa nuove sanzioni contro quattro esponenti della leadership degli Houthi

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di quattro leader delle milizie yemenite filoiraniane Houthi, alla luce degli atti di terrorismo che il gruppo sta portando avanti attaccando le navi commerciali nel Mar Rosso. In una nota, il Tesoro ha specificato che provvedimenti analoghi sono stati approvati anche dalle autorità del Regno Unito. “Questi ripetuti attacchi contro le navi commerciali mettono a rischio le catene di approvvigionamento internazionali e la libertà di navigazione: due fattori critici per la sicurezza, la stabilità e la prosperità globale”, ha detto il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Nello specifico, le sanzioni hanno colpito Mohamed al-Atifi, il cosiddetto “ministro della Difesa” degli Houthi; il comandante delle forze navali dei ribelli, Muhammad Fadl Abd al-Nabi; il capo delle forze per la difesa costiera, Muhammad Ali al-Qadiri; e il direttore per l’approvvigionamento, Muhammad Ahmad al-Talibi, incaricato di coordinare il traffico di armi, missili e droni provenienti dall’Iran. (Was)