- Gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti sono rimasti invariati nel mese di dicembre. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento del Commercio, la crescita dei nuovi ordini è rimasta al 5,5 per cento, lo stesso livello registrato a novembre. Il dato è ascrivibile soprattutto al settore dei trasporti e della difesa, oltre alle attrezzature per i computer e per le comunicazioni. (Was)