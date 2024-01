Speciale difesa: Etiopia, gruppo diritti umani "Gpe" accusa premier Ahmed di genocidio nell'Amhara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di difesa dei diritti umani etiope "Genocide Prevention in Ethiopia" (Gpe) ha accusato il primo ministro Abiy Ahmed di genocidio e pulizia etnica contro il popolo degli Amhara, accusando l'esercito di aver ucciso più di 11 mila civili, violentato 200 donne e ferito più di 20 mila persone nella regione di Amhara, soprattutto nel nord, da quando il premier è stato eletto nel 2018. In un comunicato, il gruppo ha puntato il dito contro il governo federale, sostenendo che il suo intervento ha provocato lo sfollamento, l'arresto o la tortura di migliaia di persone anche in altre regioni del Paese, dall'Oromia al Benishangul-Gumuz al Tigré, dove sono scoppiati regolari conflitti etnici. Il gruppo ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire e fermare le atrocità e di ritenere il premier e i suoi alleati responsabili dei loro crimini. L’Etiopia conta più di 80 gruppi etnici e una popolazione di circa 110 milioni di abitanti. (Res)