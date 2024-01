Speciale difesa: ministro Difesa tedesco, non so della proposta del Regno Unito per fornitura missili a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha affermato di non essere a conoscenza della proposta avanzata dal Regno Unito alla Germania per la fornitura di missili da crociera all'Ucraina. "Se se ne parla, non è al mio ministero", ha detto l'esponente del governo federale nel corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani "Die Welt" e "Bild". Per Pistorius, qualora la proposta di Londra dovesse essere oggetto di colloqui, dovrebbe essere la Cancelleria di Berlino a determinarne la fattibilità. Secondo indiscrezioni diffuse dal quotidiano "Handelsblatt", il Regno Unito avrebbe offerto alla Germania di acquisire missili da crociera Taurus in cambio di altri Storm Shadow da trasferire all'Ucraina. Kiev chiede da mesi i Taurus al governo tedesco, tuttavia il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha respinto tale richiesta, preoccupato che i missili possano essere impiegati dalle Forze armate ucraine per colpire obiettivi nel territorio russo. A sua volta, Pistorius ha escluso nuovamente che i Taurus possano essere forniti all'ex repubblica sovietica. Il ministro della Difesa tedesco ha sottolineato che questi missili sono "un sistema altamente tecnico non paragonabile ai prodotti di altre nazioni". Sul no di Berlino "non vi sono sviluppi" ma, come infine affermato dall'esponente del governo federale, questa posizione potrebbe cambiare in futuro. (Geb)