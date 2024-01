Speciale difesa: ministro Difesa Germania, garanzie di sicurezza per Ucraina discusse a tempo debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concrete garanzie di sicurezza della Germania per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, verranno discusse "a tempo debito". È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani "Die Welt" e "Bild". L'esponente del governo federale ha aggiunto che, come il cancelliere Olaf Scholz, è fiducioso in un partenariato di sicurezza tra il proprio Paese e l'ex repubblica sovietica. Scholz aveva espresso l'auspicio della rapida conclusione di un accordo sulla sicurezza tra Germania e Ucraina. (Geb)