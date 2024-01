Speciale difesa: ministro Difesa Germania, più di 200 mila munizioni di artiglieria all'Ucraina nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania fornirà “soltanto nel 2024 più di 200 mila” munizioni di artiglieria all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. “Continueremo così”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani “Die Welt” e “Bild”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che le forniture di proiettili all'ex repubblica sovietica dipenderanno dalle capacità produttive dell'industria della difesa. Al riguardo, Pistorius ha sottolineato che il settore “si sta impegnando in maniera incredibile, ma è ancora in una modalità prebellica” e il cambio di passo non potrà essere rapido, “evidentemente”. (Geb)