Speciale difesa: ministro Difesa Germania, minacce di Putin non mi spaventerebbero

22 luglio 2021

- Le “minacce” del presidente russo Vladimir Putin contro la Germania “non mi spaventerebbero particolarmente perché, in tutta onestà, è sempre minaccioso”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani “Die Welt” e “Bild”. In questo modo, l'esponente del governo federale ha respinto le ipotesi secondo cui la Germania si rifiuterebbe di fornire missili da crociera Taurus all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, perché minacciata di rappresaglia dal titolare del Cremlino. In particolare, Pistorius ha affermato: “Non so nulla di minacce di Putin. Non mi spaventerebbero particolarmente, in tutta onestà, perché è costantemente minaccioso”. (Geb)