Roma: a Cerveteri e Santa Marinella intensificati servizi di contrasto ai furti in appartamento

- Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, che hanno ulteriormente incrementato i propri sforzi al fine di prevenire e reprimere il fenomeno dei reati predatori e in particolare finalizzati al contrasto dei furti in abitazione. In questo senso, è stato fornito il massimo impulso alle attività di prevenzione e di controllo del territorio, specialmente nelle aree notoriamente a più elevata sensibilità. I Carabinieri hanno svolto varie operazioni di servizio, nonché servizi straordinari di controllo del territorio, concentrati soprattutto nell’area delle località di Cerenova e Campo di Mare del Comune di Cerveteri e Santa Severa del Comune di Santa Marinella. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia hanno intercettato un’autovettura di grossa cilindrata che si aggirava in modo sospetto nel centro urbano di Santa Marinella. (segue) (Rer)