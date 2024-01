Roma: a Cerveteri e Santa Marinella intensificati servizi di contrasto ai furti in appartamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia, sono intervenuti per bloccare il veicolo, con una serie di manovre repentine e rischiose, il mezzo è riuscito a sottrarsi al blocco stradale, raggiungendo via Asiago ove è stato abbandonato dagli occupanti ancora con il motore acceso. L’intuizione di fermare quell’auto era stata giusta. I Carabinieri infatti a bordo hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso, una grossa smerigliatrice automatica, varie ricetrasmittenti, guanti, passamontagna e alcune posate in argento e altri oggetti in metallo prezioso. Quanto rinvenuto è stato sequestrato per più approfonditi accertamenti. Analoghi servizi continueranno anche nei prossimi giorni, al fine di fornire una risposta sempre più proattiva alla necessità di sicurezza prospettata dalla popolazione, alla quale si segnala l’importanza fondamentale di segnalare ogni movimento sospetto di mezzi o persone, nonché di denunciare ogni episodio accaduto. (Rer)