Decreto Energia: Benzoni (Azione), manca di lungimiranza, ci asteniamo

- "Abbiamo la sensazione che sul decreto legge Energia il governo manchi di lungimiranza. Innanzitutto per il metodo: abbiamo atteso a lungo questo provvedimento, eppure le lungaggini hanno finito per buttare alle ortiche il lavoro, pure produttivo, fatto in commissione in queste settimane. Poi, per il merito: il nostro partito da sempre, quando si tratta di aiuti alla produzione e alle imprese, specialmente se energivore, ha un approccio non pregiudiziale e non ideologico. Oggi, tuttavia, non possiamo non notare l'assenza di visione strategica: abbiamo la sensazione, infatti, che questo governo non abbia alcuna strategia energetica per mettere davvero in sicurezza il Paese". Lo ha detto il deputato di Azione-Per-Renew Europe, Fabrizio Benzoni, nel corso delle dichiarazioni di voto, nell'Aula di Montecitorio, sul provvedimento. "Assistiamo a una somma di interventi scoordinati, che hanno dimenticato gli obiettivi che dobbiamo raggiungere entro il 2030 e il 2050 - ha continuato il parlamentare -. Essi sono avvicinabili in maniera credibile soltanto se si inizia un percorso di pianificazione seria: nel medio termine, si deve continuare a incentivare le rinnovabili, pur senza dimenticare le forniture di gas; nel lungo periodo, bisogna inserire nel mix energetico il nucleare, l'energia più pulita e sicura che esiste. Non farlo, o temporeggiare su questi punti, è prendere in giro i cittadini. Proprio con riguardo al nucleare, il sindaco di Trino ha avuto il coraggio di autocandidare il suo Comune a ospitare il Deposito di scorie radioattive. Da parte sua, un atto di visione e di lungimiranza: il governo si ispiri a lui e, su ricerca e investimenti, abbia il coraggio di fare di più. Per tutti questi motivi - ha concluso Benzoni -, annuncio l'astensione del gruppo Azione-Per-Renew Europe". (Rin)