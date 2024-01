IA: Spada, opportunità di investimento, non si incentri su burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo capire che tutto ciò che arriva di nuovo va gestito, il tema dell'intelligenza artificiale è ampio e complesso, stiamo vivendo quella che viene definita quinta rivoluzione industriale. Non possiamo considerarlo un tema solamente nazionale, ma è una questione dal punto di vista continentale. Non incentrato su una pura burocratizzazione". Lo ha detto Alessandro Spada, Presidente Assolombarda, durante il convegno "Intelligenza Artificiale, opportunità di sviluppo e compliance normativa" a Milano. L'obiettivo - spiega Spada - è "non perdere l'opportunità del Pnrr, oggi noi abbiamo davanti la transizione 5.0 e dobbiamo mettere in campo gli strumenti" senza dimenticare che "non è un tema di spesa ma di investimento che porta risultati". Serve "una visione più aperta da parte di tutti, scuole e nuove generazioni - ha aggiunto il Presidente di Assolombarda - abbiamo bisogno di una soprintendenza". Spada ha poi utilizzato come esempio la disputa milanese sullo stadio di San Siro concludendo evidenziando come il bisogno sia quello "di vedere sì come fanno gli altri, ma di avere il coraggio di andare avanti". (Rem)