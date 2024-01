Russia: Cremlino, non abbiamo cambiato opinione su adesione dell'Ucraina alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha cambiato il suo “atteggiamento negativo” verso l'adesione dell'Ucraina alla Nato. È quanto ha detto durante una conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. In precedenza, l'emittente statunitense "Bloomberg" ha riferito, citando proprie fonti, che il presidente russo Vladimir Putin segnala agli Stati Uniti mediante canali non ufficiali la sua prontezza ad avviare i negoziati per porre fine all'operazione speciale. Peskov ha pertanto smentito le indiscrezioni, affermando che ciò "non ha niente a che fare con la realtà". (Rum)