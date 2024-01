Decreto Energia: Azione a Bonelli, ideologia ha bloccato Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trent'anni di politiche ideologiche in materia di approvvigionamento energetico hanno avuto il solo effetto di bloccare l'Italia e lasciarla, com'è adesso, in emergenza e senza un piano di sviluppo. Ora bisogna passare ai fatti e mettere in sicurezza la produzione energetica in Italia. Ci serve il mix rinnovabile-nucleare". Lo ha affermato, poco fa, in Aula alla Camera, il deputato di Azione-Per-Renew Europe, Fabrizio Benzoni, in dichiarazione di voto sul decreto legge Energia, rispondendo all'intervento del deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "Vorrei dire al collega Bonelli che in quest'Aula non c'è qualcuno che è meno ambientalista di altri - ha aggiunto Benzoni -. Semplicemente, il nostro non è un approccio ideologico. Per arrivare concretamente agli obiettivi che ci siamo prefissati per il 2030 e il 2050, senza prendere in giro gli italiani, l'unica strada è l'investimento e la ricerca sul nucleare, unica fonte pulita, costante, sicura. Questo è l'unico modo per mettere in sicurezza il Paese e sul punto non accettiamo lezioni". (Rin)