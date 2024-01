IA: Toselli (PwC), dobbiamo essere aperti al cambiamento, sia opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "ritmo dell'accelerazione sarà sempre più alto, prendendo come riferimento gli ultimi trent'anni e probabilmente stiamo anche sottostimando l'impatto. Dobbiamo essere aperti al cambiamento". Lo ha detto Andrea Toselli, Presidente e Ad PwC Italia, aprendo il convegno "Intelligenza Artificiale, opportunità di sviluppo e compliance normativa". "Sarà un'opportunità, nel fare qualsiasi cosa, alleviare l'onere della attività più ripetitive", ha aggiunto l'ad. "Deve essere interpretata come proposta e non come soluzione - ha spiegato - con grandi rischi, perché la regolamentazione è più lenta dello sviluppo tecnologico. Chi sarà più veloce nell'adeguarsi avrà un competitive edge". Sarà fondamentale "focalizzarsi sulle competenze" e ci sarà una "forte rilevanza della normativa" ma - ha concluso Toselli - "ci permetterà di dirigere gli ambiti di miglioramento e investimento. La parola magica è opportunità, opportunità e impegno". (Rem)