Forza Italia: Bernini, insegnamenti di Berlusconi sono strada da seguire

21 luglio 2021

Gli insegnamenti del presidente Berlusconi "sono per tutte e tutti noi ancora oggi la strada da seguire. Le sue idee sono la più grande eredità che ci ha lasciato, sono le nostre 'radici del futuro'". Lo scrive su X (ex Twitter) la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "'L'Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare'. 30 anni fa - ricorda la ministra - Silvio Berlusconi pronunciava queste parole. Un discorso che ha cambiato la storia del nostro Paese. Il 26 gennaio 1994 è il giorno in cui è nata Forza Italia, una forza capace di dare vita ad una nuova fase storica della politica italiana, ricca di battaglie vincenti. Noi di Forza Italia lavoriamo con passione e concretezza proprio come lui ci ha insegnato: partendo dall'ascolto delle cittadine e dei cittadini. Buon compleanno a tutte e tutti noi", conclude Bernini.