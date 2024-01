IA: Morelli, serve porre dei limiti, fondamentale rapporto tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema intelligenza artificiale occorre "idei limiti devono essere posti. La cultura è fondamentale, fondamentale che si diffonda, l'opinione pubblica in generale non è cosciente di quello che noi stessi stiamo facendo nell'ambito dell'approccio alle nuove tecnologie". Lo ha detto Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici, durante il suo intervento ad un convegno a Milano. "Il sano rapporto con il privato per il pubblico è fondamentale, il governo intende lavorare sul partenariato tra pubblico e privato perché si crei un volano economico per ottenere migliori risultati", ha concluso Morelli. (Rem)