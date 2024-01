Giappone: terremoto Ishikawa, governo stima danni per 17,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il violentissimo terremoto che si è abbattuto sul Giappone centrale il primo gennaio scorso, causando la morte di almeno 236 persone, ha causato danni stimati in 17,6 miliardi di dollari. Lo hanno reso noto oggi funzionari del governo giapponese. Il terremoto di magnitudo 7,6 e le successive scosse di assestamento hanno devastato parte della prefettura di Ishikawa sulla costa del Mar del Giappone, e in particolare la Penisola di Noto. Le prime stime dei danni formulate dal governo ammontano a una cifra compresa tra 1.100 miliardi di yen (7,4 miliardi di dollari) e 2.600 miliardi di yen (17,6 miliardi di dollari). Le stime sono state formulate anche sulla base di raffronti con altri grandi terremoti che hanno colpito il Paese in passato. Anche nel peggiore degli scenari, comunque, i danni sarebbero assai inferiori a quelli causati dal grande terremoto che ha colpito il Giappone nord-orientale nel 2011, che ammontano a 16.900 miliardi di yen. (Git)