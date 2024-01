Decreto Energia: Fontana (M5s), da governo colpo letale a transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è un decreto "omnibus, e non va verso una politica energetica che invece si dovrebbe attuare nel nostro Paese. In commissione abbiamo ascoltato le tante audizioni, le realtà ambientaliste e tutti hanno denunciato i vari problemi e le mancanze. Critichiamo il provvedimento perché contiene solo criticità, le stesse di cui si è resa conto anche la maggioranza che aveva presentato 400 emendamenti, lo stesso numero di quelli dell'opposizione. Nell'iter parlamentare però la maggioranza è stata silenziata, e la maggior parte dei nostri emendamenti sono stati bocciati". Lo afferma, in una nota, Ilaria Fontana, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente alla Camera, intervenuta questa mattina in Aula a Montecitorio sul decreto legge Energia. "Siamo riusciti a evitare di far tassare le rinnovabili, il governo ha fatto una retromarcia perché ha capito che stava per fare l'ennesima sciocchezza prevedendo di tassarle - prosegue la parlamentare -. L'iter di questo decreto ci ha messo di fronte a tempi contingentati, opposizioni silenziate, ore di attesa ad aspettare i tempi del governo. E ogni volta, in pochi minuti, il centrodestra voleva far passare provvedimenti irricevibili. La verità è che l'esecutivo non era pronto, così come il ministero dell'Economia e delle Finanze, e questo ha rallentato il dibattito parlamentare. Siamo di fronte a un centrodestra inadeguato, incompetente. A rimetterci però sono i cittadini, alle prese con i tanti problemi tra cui le bollette che non diminuiscono. Il governo continua ad andare avanti in modo autoritario, ma essere autorevoli significa prendersi le proprie responsabilità, ed è quello che non sta facendo. Hanno provato a silenziarci - conclude Fontana - ma noi continueremo a denunciare questo decreto irricevibile". (Com)