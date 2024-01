Spagna: Sanchez, ampliamento aeroporto Madrid è il più grande investimento dell'ultimo decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha sottolineato l'importanza del progetto di ampliamento dell'aeroporto di Madrid Barajas, definendolo "il più grande investimento dell'ultimo decennio" nelle infrastrutture aeroportuali, con 2,4 miliardi di euro stanziati per il progetto. Durante la sua visita alla Fiera internazionale del turismo (Fitur), Sanchez ha evidenziato che il valore di questa iniziativa "trascende" i confini spagnoli e consentirà una forte crescita della capacità e delle rotte di questo aeroporto. L'operazione, ha aggiunto il premier, consentirà anche la creazione di migliaia di posti di lavoro, diretti e indiretti, "che si traduce in generazione di ricchezza". A questo proposito, Sanchez ha ricordato che attualmente l'aeroporto della capitale genera circa il 10 per cento del Pil della Comunità di Madrid, una cifra che è destinata a crescere "in modo significativo" quando i lavori saranno completati. (Spm)