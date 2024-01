Cina-Bangladesh: delegazione del Partito comunista conclude visita a Dacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Partito comunista cinese ha concluso ieri una visita di tre giorni in Bangladesh, dove ha tenuto colloqui con la prima ministra, Sheikh Hasina, la presidente del parlamento, Shirin Sharmin Chaudhury, rappresentanti di centri studi e leader dei principali partiti politici. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa statale "Xinhua". Il gruppo, guidato dalla vicedirettrice del dipartimento delle relazioni internazionali del Partito comunista, Sun Haiyan, ha discusso l'andamento delle relazioni bilaterali e del rafforzamento della cooperazione lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri).(Cip)