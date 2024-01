Mali-Algeria: giunta "annulla" l'accordo del 2015 sui ribelli, Bamako "non è il cortile" di Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta al potere in Mali ha annunciato “la fine con effetto immediato” dell'accordo di Algeri, il documento firmato nel 2015 dall’allora governo di Bamako con gli ex ribelli tuareg del nord al fine di stabilizzare il Paese, denunciando “l’ingerenza” dell’Algeria negli affari interni maliani. Il Mali “non è il cortile dell’Algeria” né “uno Stato zerbino”, si legge in uno dei due comunicati stampa nei quali i militari hanno annunciato la loro decisione. La giunta definisce l’accordo del 2015 “obsoleto” e cita un “grande malcontento” nei confronti della vicina Algeria, Paese che di recente aveva accolto in visita i combattenti del Coordinamento dei Movimenti dell’Azawad (Cma), un gruppo di ribelli ostili alla giunta al potere e che da tempo denuncia il mancato rispetto dell’accordo del 2015. In particolare, i militari lamentano “il cambiamento di atteggiamento di alcuni gruppi firmatari” e denunciano inoltre “lo sfruttamento dell'accordo da parte delle autorità algerine”, la “moltiplicazione di atti ostili”, nei confronti di Bamako e “l’ingerenza” algerina “negli affari maliani”. (Res)