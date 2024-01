Bulgaria: governo approva memorandum con Turchia per operazioni polizia aerea transfrontaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria ha approvato un memorandum d’intesa firmato con la Turchia per consentire operazioni di polizia aerea transfrontaliere. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”, sottolineando che per la prima volta Sofia consentirà ad aerei di combattimento turchi di volare nello spazio aereo del Paese. L’accordo, che dovrà ora essere votato dal Parlamento bulgaro, è simile a quelli già stretti con Romania e Grecia. Secondo quanto prevede il memorandum, quando un velivolo nemico si avvicinerà allo spazio aereo di Bulgaria o Turchia, si alzeranno in volo gli aerei da combattimento in servizio di uno dei due Paesi. (Seb)