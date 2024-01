Russia-Venezuela: Cremlino, stiamo lavorando per organizzare una visita di Maduro a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca sta lavorando pe organizzare una visita in Russia del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Questa visita è in fase di elaborazione. C'è n’è bisogno (...) Ma non ci sono ancora date esatte", ha precisato Peskov ai giornalisti. Il portavoce ha anche aggiunto che le relazioni russo-venezuelane sono in continua evoluzione e che Caracas "è un nostro buon partner nel continente latinoamericano". (Rum)