Forza Italia: Ronzulli, avanti con coraggio, tenere alti i suoi valori senza scendere mai a compromessi

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Era un sogno. E' diventato realtà, grazie al presidente Berlusconi. Un suo gesto di straordinaria follia, una sua visione saggia e lungimirante, ha dato vita ad una creatura politica viva e forte ancora adesso: Forza Italia. Oggi, festeggiando il trentennale del nostro partito, dobbiamo ricordare che abbiamo raccolto un testimone prezioso, e dobbiamo portarne avanti con coraggio le battaglie e tenere alti i suoi valori, senza scendere mai a compromessi". Lo afferma, in un video postato sui social, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Il 26 gennaio 1994 - prosegue - esattamente trent'anni fa, Silvio Berlusconi apparve davanti a tutte le tv degli italiani e, annunciando la sua discesa in campo, trasformò idealmente la sua casa nella casa di tutti i moderati, liberali, lavoratori, imprenditori. Accolse coloro che erano in difficoltà, così come quanti rappresentavano il motore produttivo del Paese, e si pose come argine contro l'arrivo del comunismo in Italia. In questi 30 anni, Forza Italia ha scritto pagine uniche della storia repubblicana di questo Paese, per realizzare una vera, pacifica rivoluzione liberale: abbassare le tasse, alzare le pensioni minime, far crescere l'occupazione, riformare la giustizia, investire sulla rete infrastrutturale del Paese e sulle grandi opere. Forza Italia - sottolinea Ronzulli - è stato ed è il collante di una coalizione che vive unita da trent'anni, espressione di coerenza, serietà, salda collocazione in un centrodestra, che non ha mai dovuto fare accordi al ribasso con altri partiti per produrre alleanze arlecchino dalla vita breve. Qualche mese fa, il nostro leader ci ha lasciato. Ma a lui sopravvive la sua creatura politica. Guardiamo al futuro insieme, ad altri 30 anni durante i quali, continueremo a mantenere vivo quel sogno trasformatosi in realtà chiamato Forza Italia", conclude. (Rin)