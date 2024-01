Decreto energia: via libera da Aula Camera, testo passa al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 143 sì, 84 no e 13 astenuti, al decreto recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023. Da segnalare l’astensione dei gruppi di Azione ed Italia viva. Il provvedimento passa, ora, all’esame del Senato, e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 7 febbraio.(Rin)