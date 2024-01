Lavoro: Salvini, sicurezza sia centrale per pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La sicurezza sul lavoro deve essere centrale per il pubblico e anche per il privato. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’evento dal titolo “2023-2032. L’Italia dei sì" in corso a Cagliari. Il vicepremier ha poi invitato il pubblico in sala ad un minuto di silenzio per l’operaio morto sul lavoro oggi al Porto Canale. “Morire sul lavoro a 50 anni nel 2024 non si può accettare senza reagire e intervenire con ogni mezzo necessario”, ha concluso Salvini. (Rin)