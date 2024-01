Taiwan: presidente parlamento You, abbiamo spezzato "l'embargo diplomatico" della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la guida del Partito progressista democratico, Taiwan è riuscita a spezzare l'isolamento internazionale imposto all'isola dalla Cina. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" You Si-kun, presidente dello Yuan legislativo, il parlamento unicamerale taiwanese. "Attraverso la diplomazia parlamentare, Taiwan ha approfondito i legami con i partner democratici e con altri che condividono simili valori democratici. Abbiamo spezzato l'embargo diplomatico della Cina", ha detto You. Il parlamentare si è detto preoccupato che in futuro le forze di opposizione possano ostacolare lo stanziamento di ulteriori fondi per la difesa, necessari a far fronte alla crescente minaccia rappresentata dalla Cina: i due partiti di opposizione, il Kuomintang e il Partito popolare taiwanese, hanno infatti conquistato collettivamente la maggioranza dei seggi parlamentari alle elezioni che si sono tenute questo mese. "Tutti dovrebbero essere leali alla Repubblica di Cina, a Taiwan", ha detto You. "Se si tratta di un partito di opposizione, dovrebbe essere l'opposizione della Repubblica di Cina, una opposizione leale di Taiwan. Dobbiamo trovare il modo di proteggere la sovranità e la sicurezza" dell'isola, ha dichiarato il presidente dello Yuan legislativo, che è stato primo ministro tra il 2002 e il 2005. (Git)