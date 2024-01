Germania: l'Italia alla fiera Ambiente di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia partecipa alla fiera internazionale Ambiente di Francoforte sul Meno che, in corso da oggi al 30 gennaio, presenterà le ultime innovazioni di prodotto nei settori Dining, Living, Giving e Working. È quanto comunica l'Uffiicio di Berlino dell'Agenzia Ice, aggiungendo che l'esposizione copre le esigenze sia dei rivenditori sia dei consumatori finali commerciali. Inoltre, Ambiente "apre prospettive di ampio respiro, definendo e concentrandosi su meta-temi orientati al futuro: sostenibilità, stile di vita e design, new work, commercio al dettaglio del futuro ed espansione digitale del commercio". I visitatori troveranno concetti abitativi, mobili, illuminazione e accessori di grande ispirazione nella sezione Living dei padiglioni 3.0 e 3.1, dove si presenteranno marchi di design affermati, produttori selezionati, giovani marchi e fornitori orientati al design per le tendenze abitative e il lifestyle. Questi due padiglioni ospitano anche lo stand congiunto italiano, con un'ampia presenza di 29 espositori attivi nei settori degli accessori per la casa, dell'illuminazione, degli articoli decorativi e della tavola. Nel 2022, le vendite di mobili hanno raggiunto un totale di circa 656,9 miliardi di euro in tutto il mondo, con quelli da salotto che hanno dato il maggior contributo al totale per circa 192 miliardi di euro. Si prevede che il volume delle vendite globali crescerà fino a 890 miliardi di euro entro il 2027. (segue) (Com)